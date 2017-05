Casal é preso transportando 16,6 quilos de maconha em ônibus interestadual

Divulgação 10° BPM

Na noite deste domingo (21), um casal de jovens, de 18 e 23 anos, foi preso em Campo Grande transportando 20 tabletes de maconha, que totalizaram 16,635 kg da droga. A dupla foi flagrada por uma guarnição do Pelotão Joquei Clube, do 10º Batalhão de Polícia Militar após uma vistoria realizada em um ônibus interestadual que fazia a rota Cascavel/ Alta Floresta. Os trabalhos ocorreram sob a coordenação do Oficial de Dia, Aspirante Calvi.

Os policiais realizavam rondas pela rua Paraguai, no bairro Vila Carvalho, quando observaram um dos ônibus que estavam estacionados no ponto de apoio de uma empresa, e que faria ali a troca do veículo para continuar seguindo viagem. Foi feito contato com o motorista a fim de se verificar se havia algo de possivelmente irregular entre os passageiros, ao que este informou que, de fato, no município de Dourados-MS havia adentrado no ônibus um casal cujas características despertaram suspeitas.

Os policiais foram autorizados a fazer uma vistoria e localizaram uma mala contendo sete tabletes de maconha, pertencentes ao referido casal. Foi então realizado o procedimento de reembarque dos passageiros para que se fizesse a abordagem aos suspeitos, e que após os policiais entrarem em contato com os mesmos, ambos confirmaram ser os proprietários da mala contendo o entorpecente. Em nome dos autores havia ainda outras duas malas que continham outros 13 tabletes de maconha.

A dupla alegou ter sido abordada por um conhecido na cidade de Primavera do Leste-MT e que foi convidada a fazer o transporte de alguns produtos da cidade de Dourados-MS até Rondonópolis-MT, recebendo certa quantia em dinheiro para a realização do serviço. A proposta foi aceita e ambos souberam se tratar de tabletes de drogas, mas resolveram correr o risco de concluírem o trabalho. Diante do fato os policiais deram voz de prisão aos autores e fizeram suas conduções até a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde foi feito o laudo de constatação e a pesagem da droga. (10° BPM)