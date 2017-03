Casal é executado a tiros na fronteira

Da Redação

Porã News

Na madrugada desta sexta-feira (03), um casal foi executado a tiros na fronteira.

Marta Ferreira dos Santos de 22 anos e Rodrigo Vider de 26 estavam em um barraco localizado na área invadida da Antiga Estação Ferroviária de Ponta Porã quando um indivíduo invadiu o local e disparou vários tiros.

De acordo com informações do site Porã News, Marta e Rodrigo eram conhecidos no meio policial por praticar pequenos furtos e roubos na fronteira.

A execução ocorreu nas proximidades do batalhão da Polícia Militar de Ponta Porã. Ao ser acionada por populares, a Polícia esteve no local e constatou o crime. Investigadores e agentes da Polícia Técnica da Polícia Civil coletaram informações com o intuito de localizar o autor.

Identificado apenas como M.T.J. de 17 anos, o autor do homicídio teria se desentendido com o casal e resolveu ‘acertar contas’ durante a madrugada. M.T.J está sendo procurado pelos investigadores do SIG da Polícia Civil de Ponta Porã. (Com informações do site Porã News)