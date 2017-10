Casa pega fogo em Marília e bombeiros salvam casal de cães e oito filhotes

GLOBO.COM

Os bombeiros fizeram um resgate inusitado na tarde desta quarta-feira (18) no Jardim Planalto em Marília (SP). A equipe foi acionada para combater um incêndio em uma residência e no local havia um casal de cachorros e oito filhotes, que foram resgatados sem ferimentos.

Ainda segundo os bombeiros, no momento do incêndio que atingiu apenas a sala da casa, os moradores não estavam no imóvel. Mas, quando eles chegaram informaram a equipe que os cães estavam dentro da casa.

A mãe e os oito filhotes estavam escondidos embaixo do sofá. O macho e pai dos filhotes, que também foi encontrado na casa, inalou bastante fumaça, mas segundo os bombeiros passa bem. Os cães tomaram um banho depois do resgate para amenizar os efeitos da fumaça. As causas do incêndio serão investigadas.