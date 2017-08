Casa do Trabalhador de Dourados volta a atender emergencialmente a partir desta segunda-feira

PORTAL DO MS

Waldemar Hozano

A partir desta segunda-feira (14), o trabalhador de Dourados contará novamente com atendimento da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) que deslocará servidores da Capital às segundas e terças-feiras, para prestar serviços emergencialmente até que se restabeleça, em caráter definitivo, o funcionamento da Casa do Trabalhador do município.

Após o atendimento em sistema de mutirão realizado na semana passada, quando cerca de 500 pessoas estiveram na Casa do Trabalhador, serão retomados os atendimentos no Balcão de Empregos, encaminhamento às vagas de trabalho, microcrédito e habilitação ao Seguro-Desemprego. A unidade da Funtrab em Dourados funciona na avenida Weimar Gonçalves Torres, 1680.

“Não poderíamos deixar a população de Dourados sem atendimento. Por isso, decidimos que, todas as semanas, até que possamos voltar com o atendimento normal, disponibilizaremos servidores em pelo menos dois dias por semana, para minimizarmos a demanda reprimida no município”, explica o diretor-presidente da Funtrab, Wilton Acosta.

De acordo com o calendário estabelecido, neste mês de agosto, o atendimento está programado para os dias 14 e 15, 21 e 22 e também 28 e 29. Enquanto isso, todos os esforços estão sendo feitos no sentido de treinar novos servidores que possam, no mais breve tempo possível, levar a Casa do Trabalhador de Dourados a oferecer atendimento pleno.