Casa do Trabalhador de Dourados divulga vagas de emprego

A Casa do Trabalhador de Dourados divulga lista de vagas disponíveis para esta sexta-feira (30).

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador portando carteira de trabalho e documentos pessoais.

Também há vagas disponíveis para portadores de deficiência e uma vaga para motorista de caminhão-guincho pesado com munk, com disponibilidade para residir no município de Angélica – MS.

Em Dourados, a Casa do Trabalhador está localizada na Avenida Weimar Gonçalves Torres, nº1680, no centro.

Ajudante de cozinha (PCD) 2 Auxiliar de lavanderia 1 Açougueiro 1 Bordadeira 1 Borracheiro 1 Confeiteiro 1 Costureira em geral 1 Economista industrial 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Eletricista de manutenção em geral 2 Eletricista de rede 6 Empacotador, a mão (PCD) 2 Encanador 1 Encarregado de fiscal de prevenção de perdas 1 Gerente comercial 1 Gerente de vendas 1 Instrutor agrícola 1 Lavadeira 1 Mecânico 6 Mecânico de manutenção de máquina industrial 1 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 3 Motofretista 1 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Operador de caixa (PCD) 1 Operador de cozedor a vácuo na refinação de açúcar 1 Recepcionista atendente 1 Representante comercial autônomo 1 Serigrafista 1 Serralheiro 2 Soldador mecânico 1 Supervisor de vendas comercial (PCD) 1 Torneiro mecânico 1 Vendedor de serviços 5 Vendedor interno 5 Vendedor pracista 1

PCD: PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Bárbara Ballestero – Diário MS