Casa Cor MS recebe imprensa e jurados para apresentar os 30 ambientes da mostra

Diretoras da mostra e profissionais apresentaram o melhor da arquitetura e design de interiores

Na manhã desta terça-feira, 23 de agosto a CASA COR MS abriu as portas à imprensa e aos jurados que conheceram com exclusividade os 30 ambientes da mostra durante o brunch de lançamento do evento que comemora 30 anos, com o tema “A Casa em Festa”. Cerca de 60 profissionais de rádio, televisão, sites, jornais, colunistas, blogueiros e influencers digital puderam conhecer os projetos de 41 profissionais renomados do Estado.

O júri composto por Brunete Fraccaroli, Maria Adélia Menegazzo, Gutemberg dos Santos Weingartner e Elizabeth Salomão elegerão os projetos dentro das categorias do Prêmio. A arquiteta e decoradora Brunete Fraccaroli foi criteriosa ao visitar os ambientes da quarta edição da mostra sul-mato-grossense. “Eu gosto de sentir o projeto, conhecer cada detalhe das decorações que compõe o espaço. Gosto de saber o conceito e a história que levou o profissional a realizar toda aquela transformação que trará visibilidade para o seu trabalho”, disse.

“A CASA COR MS superou a minha expectativa, estou encantada com a beleza, luz e as cores da mostra. E tenho orgulho de fazer parte deste elenco de jurados, estou vivenciando um momento único. Parabenizo os trabalhos dos arquitetos e designers de interiores e dos empresários que acreditaram em Mato Grosso do Sul e investiram nesta mostra”, falou a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, Elizabeth Salomão.

A arquiteta Luciana Teixeira aprovou o corpo de jurados da quarta edição da mostra. “Os profissionais estão com foco acadêmico e embasamento de leitura. Eles querem conteúdo, conceito, pesquisa e isso é importante para nós profissionais, porque não é só o que mostramos é o que vem por trás de toda essa mostra”, disse.

Inovação

A cada edição CASA COR inova e pela primeira vez, os profissionais da CASA COR MS poderão contribuir com voto para a premiação. “Entre nós temos os ambientes que mais gostamos e nada melhor do que poder contribuir com o nosso olhar através do voto. A criatividade e a ousadia estão no meu critério de escolha”, contou a designer de interiores Janete Padilha.

Nesta quarta-feira, 24 de agosto às 20h será realizado o coquetel de inauguração da CASA COR MS. Parte da renda do evento será revertida para o Hospital de Câncer Alfredo Abrão. Já os campo-grandenses poderão comemorar o aniversário da cidade de um jeito diferente em 2016. No dia 26 de agosto, a quarta edição da CASA COR Mato Grosso do Sul abre suas portas para a maior e melhor mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas.

Este ano, a CASA COR MS acontece no coração da cidade, na mais conhecida e movimentada avenida de Campo Grande, a Afonso Pena, em um imóvel cheio de história projetado pelo celebrado arquiteto Rubens Gil de Camillo. A residência, da década de 80, conta com 1,8 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 2 mil metros quadrados.

Quem visitar a CASA COR MS vai poder conferir o trabalho de um estrelado elenco que atuou por três meses para transformar os ambientes da casa em 30 projetos inovadores, modernos e cheios de tendências. “A mostra traz o que há de melhor no segmento, com profissionais renomados, talentosos e que apresentam ambientes que surpreenderão os visitantes”, revela a diretora executiva da mostra Tatiana Ratier.