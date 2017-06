Cartão Reforma vai contemplar famílias de baixa renda em Dourados

Divulgação

A Prefeitura de Dourados, por meio da AgeHab (Agência Municipal de Habitação de Interesse Social) disponibilizará a 345 cidadãos douradenses o Cartão Reforma, programa de incentivo social a pessoas de baixa renda.

A AgeHab será responsável pela gestão do programa, através de uma triagem social minuciosa, realizada pelos setores de arquitetura, social e regularização, assim, pessoas com renda de até três salários mínimos, o equivalente a R$ 2,8 mil, terão acesso ao crédito para reforma, ampliação, promoção da acessibilidade ou conclusão de obras.

O diretor da Agência, Sérgio Henrique Martins, participou de uma reunião na Agência Estadual de Habitação, a convite da secretária estadual Maria do Carmo Avesani, para conhecer o Programa Cartão Reforma, e recebeu da secretária a informação de que em breve o benefício estará disponível às famílias douradenses.

Sérgio ressaltou que é de responsabilidade da Agência apontar à prefeita Délia Razuk quais as famílias aptas a receber o beneficio. “O programa é interessante porque dará condições à pessoa de baixa renda de reformar ou até mesmo concluir a construção de casa sem precisar desembolsar nada”, disse o diretor. O detentor da pasta salienta que o projeto do Cartão Reforma será lançado em breve no Diário Oficial do município.

Com orçamento de aproximadamente R$ 2 milhões para Dourados, o limite de crédito concedido para a aquisição do material de construção será de R$ 2 a 9 mil por beneficiário.

Para participar do programa, a pessoa deverá ser proprietária do imóvel e morar no local onde será feita a reforma. Terão prioridade famílias cuja responsável seja mulher, que tenham idosos ou pessoas com deficiência como membro, além das famílias com renda baixa. O cartão terá validade de um ano e é necessário utilizar no período de vigência. A execução da obra será de responsabilidade da família beneficiada.