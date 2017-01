Carro furtado em Goiás é recuperado na MS-380

Divulgação PMMS

Na manhã desta quarta-feira (18), por meio da Base Operacional de Dourados, a Polícia Militar Rodoviária recuperou um veículo que havia sido furtado na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás.

Por volta das 9h45, a PM realizava policiamento de rotina quando avistou um veículo FIAT Toro em atitude suspeita na MS-380. O condutor do veículo fez o retorno e empreendeu fuga ao avistar a equipe policial.

A Polícia encontrou o veículo abandonado em uma mata, onde em checagem no sistema policial foi constatado que o mesmo havia sido furtado no município de Aparecida de Goiânia (GO).

O condutor ainda não foi localizado. Diante dos fatos o veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã para os devidos procedimentos.

Bárbara Ballestero – Diário MS