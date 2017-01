Carrie Fisher e Debbie Reynolds terão funeral conjunto, diz site

Reprodução / Facebook

Esta semana o mundo perdeu duas grandes artistas de Hollywood: Carrie Fisher e sua mãe, Debbie Reynolds, que sofreu um derrame e faleceu um dia após a morte da filha. De acordo com o site “TMZ”, em suas últimas horas de vida Debbie teria dito: “Eu sinto tanto a falta dela. Eu quero estar com a Carrie”.

E o desejo deve ser atendido pela família. “Acho que era isso que elas iriam querer”, afirmou uma fonte do site. Ainda de acordo com o “TMZ”, familiares estão discutindo os trâmites do funeral, e fontes afirmam que o enterro deve ser conjunto. Eles também estariam planejando fazer duas cerimônias: uma pequena e privada, para pessoas próximas às atrizes, e outra de grandes proporções. A decisão deve ser tomada ainda nesta quinta-feira, 29.

Relembre o caso

Carrie Fisher sofreu um ataque cardíaco no dia 23 de dezembro durante um voo que ia de Londres a Los Angeles. Assim que o avião pousou em seu destino, ela foi socorrida e encaminhada para o hospital mais próximo, onde estava sendo tratada. A atriz morreu na manhã de terça-feira, 27, aos 60 anos.

Um dia depois da morte de Carrie, sua mãe, Debbie Reynolds, sofreu um derrame. A atriz estava na casa do filho, Todd Fischer, em Beverly Hills, quando passou mal e foi encaminhada para o hospital. Ela morreu aos 84 anos.

