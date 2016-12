Carreta do Natal Premiado movimenta Dourados

Assessoria

A carreta da campanha Natal Premiado passou por Dourados ontem. O veículo movimentou as principais avenidas da cidade, mostrando carros que serão sorteados entre os consumidores que comprarem nas lojas identificadas.

Em seu trajeto em Dourados, a carreta passou pelas avenidas Marcelino Pires, Weimar Torres, Joaquim Teixeira Alves e HayelBonFaker. Foram pelo menos duas horas de percurso, iniciado em frente à Mesa Detalhe e encerrando no Shopping Avenida Center, que apoia a campanha.

Ao todo, serão sorteados 20 veículos Volkswagen Up! entre os consumidores que comprarem nas lojas identificadas no Estado. Além dos carros, os clientes ainda concorrem a 20 barras de ouro, 420 vales-compra de R$ 400 cada, 25 vales-compra de R$ 1 mil cada e 5 vales-viagem de R$ 5 mil cada.

A cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas, o consumidor recebe uma rasgadinha entregue pela empresa participante, contendo um código alfanumérico. Este código deverá ser digitado pelo cliente no site www.campanhafaems.com.br. O consumidor terá que fazer um cadastro no site somente uma única vez usando seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), depois disso pode cadastrar até 100 códigos de rasgadinhas por pessoa.

O procedimento de cadastro pode ser feito em casa ou no posto fixo do Shopping Avenida Center. Quanto mais códigos de rasgadinhas um consumidor cadastra, mais chances têm de ganhar. Isso porque todos concorrem a todos os prêmios, que serão destinados aos clientes por ordem de sorteio feito através da Loteria Federal no dia 11 de janeiro. Até o dia anterior ao sorteio, os clientes poderão receber rasgadinhas para concorrer aos prêmios.

A campanha Natal Premiado é realizada no Estado pela Faems (Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul) e trazida a Dourados pela Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados). O objetivo é fomentar a economia de Mato Grosso do Sul. As empresas interessadas em fazer adesão podem entrar em contato no (67) 3416-8653.