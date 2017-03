Carreta do Hospital do Câncer inicia atendimento em Dourados

A.Frota

Já está na Praça Antônio João em Dourados a Unidade Móvel do Hospital de Câncer de Barretos em Mato Grosso do Sul, com atividades organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento começa nesta quinta-feira (02) e vai até dia 17, no horário das 7 às 17 horas.

De acordo com informações da Secretaria, nesse período serão atendidas as usuárias cadastradas nas unidades de saúde do Município, em número de 450 com exames de mamografia e outras 100 com o preventivo. As pessoas que ainda não são cadastradas poderão procurar as unidades de saúde e se inscreverem para futuro atendimento com a equipe do Hospital de Câncer de Barretos.

Segundo o coordenador regional do Hospital de Câncer de Barretos, Ademar Capuci, a carreta que atende o Mato Grosso do Sul leva o nome de Aldegonda Capuci, em homenagem à mãe dele, uma das vítimas da doença que agora conta com esse programa de conscientização e prevenção entre as mulheres. Ademar é um dos pioneiros nas atividades em prol do Hospital de Câncer de Barretos no Estado.

Recomendações

Para realizar os exames de mamografia as mulheres previamente cadastradas devem ter entre 40 a 69 anos de idade, não estar grávida nem amamentando, ter realizado o último há, pelo menos, mais de 1 ano, e evitar produtos cosméticos, como talco ou hidratantes, no dia do exame. As mulheres que já realizaram exames na Carreta devem ter, no mínimo, dois anos da última mamografia, para se submeterem ao novo exame.

Já para o preventivo, a idade mínima é de 25 e a máxima de 65 anos; as inscritas não devem ter tido relação sexual nos dois dias anteriores às datas dos exames; não estar gestante; não ter feito uso de nenhum tipo de pomada ginecológica dois dias antes do exame; e, na suspeita de gravidez e menstruação atrasada, abster-se de realizar o exame. A mulher não pode estar menstruada no dia desse procedimento.

Todas as mulheres previamente cadastradas nas unidades de saúde devem apresentar documentos pessoais de identificação (RG, CPF, Cartão SUS e um comprovante de residência) no dia do exame. As unidades estão comunicando as pacientes das datas designadas para os exames, de acordo com a ordem do cadastramento.