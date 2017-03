Carreta do Hospital do Câncer de Barretos irá realizar atendimentos em Juti

Dos dias 27 a 31 de Março a unidade móvel do Hospital de Câncer de Barretos irá realizar atendimentos gratuitos em Juti. A programação faz parte da campanha de combate e prevenção ao câncer.

Irão ser realizadas 204 mamografias para mulheres de 40 a 69 anos e, 250 exames preventivos para mulheres acima de 25 anos.

Os serviços devem ser agendados na Secretaria Municipal de Saúde até o próximo dia 17 de Março, as vagas são limitadas e é preciso levar cópias do CPF, RG, Cartão do SUS e comprovante de residência.

A unidade móvel é equipada com mamógrafo digital, sala para coleta de citologia cérvico-vaginal e sala de pequena cirurgia.

A vinda da carreta do Hospital do Câncer de Barretos a Juti é uma parceria da Fundação Pio XII, através do coordenador regional, Gilson Marcos da Cruz, e Prefeitura de Juti através da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo estatísticas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), 57 mil novos casos de câncer de mama foram registrados no Brasil em 2016. Entre as mulheres, os casos são raros antes dos 35 anos, mas a incidência cresce progressivamente depois dessa idade e principalmente após os 50 anos.

Para melhores informações as interessadas podem ligar para a secretaria através do telefone: 3463-1555, falar com a Carol.