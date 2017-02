Carlito do Gás vistoria obra inacabada do CEIM do Parque das Nações I

Divulgação

O vereador Carlito do Gás (PEN) visitoriou na manhã desta segunda-feira, dia 20, a obra do CEIM (Centro de Educação Infantil) da Rua Equador, no bairro Parque das Nações I, em Dourados, cujas obras estão abandonadas.

No mesmo dia, à noite, na sessão ordinária da Câmara, o vereador apresentou requerimento, aprovado pelos colegas, que será encaminhado à prefeita Délia Razuk (PR) e ao secretário de Governo, Raufi Marques, pedindo informações sobre os motivos da paralisação da obra.

Carlito verificou que o prédio está sendo depredado. “Pude constatar vários ataques de vândalos ao patrimônio público e, inclusive, fizeram fogo em um cômodo, danificando piso e paredes, comprometendo a estrutura do prédio”, lamenta o vereador. “A vegetação do enterno também está alta; um verdadeira matagal”, acrescenta.

Carlito verificou que a obra teve início em 2014, com um investimento previsto de R$ 1,7 milhão. São 2.800 metros quadrados de área construída no prédio projetado para atender 240 crianças, com idades de até 5 anos. Na época, Segundo vereador, a comunidade local comemorou muito o início da obra.

“Um CEIM no bairro facilita demais a vida das mães. É lamentável ver uma obra tão importante para a comunida abandonada e sendo depredada. Numa época que é tão dificil conseguir recursos públicos isso não pode acontecer. A Prefeitura precisa encontrar um caminho para terminar o prédio e coloca-lo para funcionar atendendo essa região, onde vivem muitas famílias carentes”, afirma Carlito.