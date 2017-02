Carlito do Gás quer recuperação do prédio da Guarda Mirim

Divulgação

O vereador Carlito do Gás (PEN) solicita à Prefeitura de Dourados a limpeza, reforma e reativação da sede da Guarda Mirim de Dourados. Ele encaminhou ofício ao secretário de Governo, Ralf Marques, e ao Secretário de Serviços Urbanos, Joaquim Soares. O pedido foi feito em caráter de urgência.

Essa estrutura abrigou a sede da Guarda Mirim (antiga Patrulha Mirim) por muitos anos, mas acabou sendo abandonada depois de muito tempo sem manutenção. “A reforma é muito importante para que a Guarda possa voltar a atuar no local, com estrutura apropriada às necessidades atuais”, afirma.

Na sexta-feira, dia 3, Carlito vistoriou as instalações, localizadas no Bairro João Paulo II, juntamente com o subcomandante da Guarda Mirim, Sebastião Silva. “Para nós é uma tristeza ver o local em total abandono, com matagal alto em toda sua área e estrutura física totalmente depredada”, diz.

A Guarda Mirim atua provisoriamente desde Março de 2015 no Estádio do Fredis Saldivar (Douradão), onde atende de 93 adolescentes, com idades entre 13 e 16 anos, oferecendo aulas com noções em 10 disciplinas, entre elas direito, informática e trânsito. A proposta é prepará-los para a vida e também qualificá-los para o mercado de trabalho. “É uma instituição muito importante para Dourados e farei todo o esforço para ajudá-la”, garante o vereador.