Carille minimiza declaração de presidente do Grêmio: “Héber é experiente”

GAZETA ESPORTIVA

O clima que antecede o decisivo jogo entre Corinthians e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, esquentou nesta terça-feira após o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, fazer duras críticas ao árbitro Héber Roberto Lopes, escalado para apitar o confronto desta quarta-feira, inclusive o chamando de “vagabundo”. Após o episódio e a resposta do mandatário corintiano Roberto de Andrade, o técnico alvinegro, Fábio Carille, também falou sobre o assunto. O treinador do Timão minimizou as palavras “deselegantes” do lado adversário, mas disse confiar na experiência do juiz paranaense para conduzir bem a partida.

“(Esta declaração) Não influencia, ainda mais se falar do Héber, um árbitro experiente. Achei a declaração um pouco pesada. Não pode chegar a este ponto. Mas temos que nos preocupar com a gente. Ele disse que é caseiro, mas perdemos dois jogos em casa com o Héber apitando. Mas se tratando dele, acredito que não irá influenciar no jogo”, disse Carille, mostrando crer na experiência do árbitro de 45 anos, que por muito tempo fez parte do quadro da Fifa.

Apesar de minimizar as declarações de Romildo Bolzan, o treinador não deixou de mostrar descontentamento com a polêmica, afirmando ser comum este tipo de comportamento com as equipes da cidade de Porto Alegre nas últimas temporadas.

“Isto não leva a nada. Vira uma guerra boba. Normalmente acontece este tipo de situação com as equipes de Porto Alegre. O Inter também costuma fazer isso. Tem a TV para ver as polêmicas. Temos que nos preocupar com o jogo e em vencer”, completou.

A partida entre Corinthians e Grêmio está marcada para as 21h45(de Brasília) da próxima quarta-feira, na Arena de Itaquera. Se vencer, o Timão abre 12 pontos de vantagem para o Tricolor Gaúcho e deixa o rival ainda mais distante na briga pelo título.