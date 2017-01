Capotamento deixa um homem morto e cinco feridos em Rio Brilhante

Rio Brilhante Em Tempo Real- Maycon Junior

Na manhã desta quarta-feira (25), um capotamento de uma VW Kombi deixou uma pessoa em óbito e outras cinco feridas em uma estrada vicinal localizada entre os municípios de Rio Brilhante e Maracaju.

Segundo informações da Polícia, o veículo capotou próximo a uma ponte. A VW Kombi transportava trabalhadores terceirizados até uma usina da região.

Um homem de 35 anos identificado como Sidnei Alves, foi arremessado para fora e morreu no local. Outras 5 pessoas que ocupavam o veículo ficaram feridas.

A Polícia Civil e Militar estiveram no local para procedimentos necessários, além da Perícia Técnica de Dourados que colheu as primeiras informações a fim de apurar as causas do capotamento.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações do Site Rio Brilhante em Tempo Real