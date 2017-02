Capitão Dudu pede paciência após 1ª derrota e diz: ‘o Cuca é passado’

Do UOL Esporte

A derrota para o Ituano no último domingo trouxe questionamentos imediatos para o Palmeiras e, especialmente, Eduardo Baptista. O treinador, depois do primeiro revés na temporada, recebeu o importante apoio do capitão Dudu. Nesta segunda-feira, o camisa 7 pediu paciência e um voto de confiança ao atual treinador.

“Torcedor quer sempre a vitória e a gente também, infelizmente ela não veio. A gente pegou um time que treinava desde outubro e a gente está treinando há 20 dias. Só o segundo jogo oficial da gente, temos que ter um pouco mais de paciência”, declarou o capitão palmeirense, que elogia o trabalho.

“A equipe está no caminho certo; não é uma derrota que falaremos que está tudo errado”, acrescentou Dudu.

Para reiterar o apoio ao atual comandante, Dudu pediu para as pessoas afastarem a sombra de Cuca, treinador campeão brasileiro pelo Palmeiras na temporada passada. Este ‘fantasma’, na visão do meia-atacante, atrapalha o desenvolvimento do atual trabalho.

“Quando o Cuca chegou foram quatro derrotas seguidas. Ele fez bem para o Palmeiras, fez um grande trabalho, mas devemos esquecer um pouco ele. É passado. Agora é o Eduardo”, sentenciou.

“Temos que nos adaptar, estar tranquilos e bem focado para dar continuidade. Não é uma derrota que irá abalar o trabalho dele”, finalizou.