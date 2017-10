Capitã do Rio antecipa duelo entre Bernardinho e Zé Roberto Guimarães

GAZETA ESPORTIVA

No Ginásio do Tijuca, nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), a segunda rodada da Superliga feminina de vôlei tem como destaque o duelo entre o Rio de Janeiro, comandado por Bernardinho, e o Barueri, liderado por José Roberto Guimarães.

A capitã da equipe do Rio, Roberta, analisou o confronto e destacou os pontos fortes da equipe paulista, adversária da disputa. Para a levantadora, o fato das oponentes terem chegado às finais do Campeonato Paulista configura uma vantagem.

“Para esse segundo jogo na Superliga, sabemos que ainda estamos com pouca rodagem. Os outros times vêm jogando mais devido ao Paulista e outros campeonatos e nós ainda não estamos no nosso melhor. Mas temos sentido crescimento a cada treino e a cada jogo. A gente fez uma boa estreia contra o Sesi, mas sabemos que o próximo será um jogo mais difícil”, afirmou.

“Estamos estudando os últimos jogos do Barueri e elas estão jogando muito bem, com um volume muito grande e um fundo de quadra muito bom. Teremos que sacar muito bem, tirar a bola de meio delas e nos preocupar bastante com a nossa saída de jogo. Temos que nos preparar para entrar muito concentradas, porque o importante no início da competição é cometer o mínimo de erros possível”, completou.

Na primeira partida da competição, o Rio de Janeiro derrotou a equipe do Sesi, de São Paulo, com certa facilidade: 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/9 e 25/21, enquanto as paulistas comandadas por Zé Roberto perderam para o Osasco, por 3 sets a 1.