Cantora Ana Karla, de Glória de Dourados, ganha prêmio como artista mais de MS acessada no site Palco MP3

A cantora Ana Karla, residente em Glória de Dourados, recebeu este mês um prêmio de destaque nacional — “Artista mais acessado do Mato Grosso do Sul em 2016”, concedido pelo Palco MP3, um dos maiores sites de downloads de música do país.

Divulgação

Com 11 anos de carreira, mesmo sendo uma artista independente e sem um grande escritório, Ana Karla vem se destacando no cenário da música sertaneja e em 2016 começou a fazer shows por outros estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Em sua página no site do Palco MP3, Ana Karla alcançou a marca de mais de 2 milhões de acessos durante todo o ano de 2016, sendo premiada na segunda edição do prêmio.

Ela encerrou 2016 com shows em Bonito e Naviraí, além do réveillon de Perobal, cidade paranaense próxima a Umuarama.

A cantora não para por aí — está preparando um novo trabalho com músicas inéditas para este ano, mostrando a força da sua voz, musicalidade e apostando na expressão da voz feminina no mercado sertanejo.

SERVIÇO

Acompanhe o trabalho da cantora em suas redes sociais: facebook.com/anakarlaoficial

youtube.com/anakarlaoficial

(palcomp3.com/anakarla)