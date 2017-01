Cantor Leonardo se apresentará em Nova Andradina

Divulgação

Para encerrar os festejos do aniversário de 58 anos do município de Nova Andradina, o prefeito Roberto Hashioka confirmou a vinda do cantor sertanejo Leonardo. O show acontecerá nesta sexta-feira (30), logo após o sorteio da Campanha “Natal Iluminado”. A programação terá início às 20h no Centro de Eventos José Antonio Zanquetta.

“Em comemoração aos 58 anos de Nova Andradina e também para brindar as conquistas do município em 2016, encerramos este ano de muito trabalho e grandes resultados proporcionando esta grande festa para nossa população, com um dos maiores ícones da música brasileira”, enfatizou o prefeito Roberto Hashioka.

O cantor sertanejo Leonardo já vendeu mais de 50 milhões de discos e é considerado um dos maiores cantores de sertanejo romântico do Brasil.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da Assessoria