Cantor assume Podemos em Dourados

O ex-vice-prefeito de Dourados, Carlos Assis Bernardes, o Carlinhos Cantor, deve assumir a presidência municipal do Podemos no dia 10 de novembro, quando lideranças nacionais da sigla estarão no estado para fazer o lançamento oficial do partido. O jornalista Lupércio Marques, atual presidente, deixa o cargo para assumir a coordenação estadual da pré-campanha de 2018.

O senador Álvaro Dias vem a Mato Grosso do Sul nos dias 9 e 10 de novembro, para o lançamento do partido Podemos, ex-PTN (Partido Trabalhista Nacional). Ele vem acompanhado da presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, do senador Romário e do ex-jogador Marcelinho Carioca e serão recebidos pelo presidente do diretório regional do Podemos/MS, empresário Cláudio Sertão, membros do partido e simpatizantes.

Lupércio destacou a atuação política do novo presidente e defendeu seu nome como pré-candidato a deputado estadual. “O Carlinhos Cantor é meu amigo desde os anos 80. Ele tem uma grande trajetória política, já tendo sido vereador e presidente da Câmara, ex-vice-prefeito e ex-secretário de Estado. Para mim, é inclusive, o melhor nome para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições do ano que vem pelo Podemos em Dourados”, defendeu Lupércio.

Já Carlinhos Cantor quer fortalecer o partido no município. “Me sinto honrado em ter sido escolhido pela direção estadual do Podemos para assumir o partido em Dourados. É uma sigla nova, mas que nasce com uma força muito grande, já trazendo a pré-candidatura do senador Álvaro Dias à Presidência da República. Vamos fortalecer o partido em Dourados, trazendo nomes de peso de todos os setores da sociedade”, disse.

Segundo a direção da sigla, o partido pretende formar chapa pura na disputa nas eleições do ano que vem, contando com candidatos próprios ao Governo, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

O Podemos foi lançado oficialmente no dia 1 de julho, em evento em Brasília. O partido substituiu o antigo PTN. O encontro que oficializou a criação da legenda também serviu para lançar a pré-candidatura do senador Álvaro Dias (Podemos-PR) como pré-candidato ao Planalto em 2018, ele estava filiado ao PV. O outro senador do Podemos é o ex-jogador de futebol e campeão do Tetra, Romário (RJ), que pretende disputar o governo do Rio no ano que vem.