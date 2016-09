Campo Grande sedia campeonato de Hipismo neste fim de semana

As Federações de Hipismo do Centro-Oeste realizarão, no período de 2 a 4 de setembro, a II Etapa do Circuito Centro-Oeste de Hipismo, na sede Hípica do Círculo Militar de Campo Grande. Paralelo ao evento, a Federação Sul-mato-grossense de Hipismo (FSMH) promoverá o Campeonato de Amazonas, a IV Etapa do Ranking da FSMH e o Concurso Hípico da Independência.

A competição apresenta extensa programação e a proposta é reunir aproximadamente 160 cavaleiros e/ou amazonas dos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Brasília. Do MS os atletas participantes são das cidades de Amambai, Bela Vista, Dourados, Campo Grande e Ponta Porã.

Conforme a comissão organizadora o evento contará com uma homenagem alusiva aos 194 anos da independência do Brasil, por meio da realização do Concurso Hípico da Independência, disputado apenas pelos militares do Exército Brasileiro do Estado.

Para participar é necessário que o atleta e o cavalo sejam filiados a uma Federação. A próxima etapa do Circuito Centro-Oeste será em novembro, em Brasília-DF.

Serviço – Os eventos são realizados pelas Federações de Hipismo do Centro-Oeste e a entrada é gratuita. Informações pelo telefone (67) 3331-5349.