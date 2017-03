CAMPEONATO ESPANHOL : Sem Neymar, Barcelona tropeça contra La Coruña no Riazor

Gazeta Esportiva

AFP/MIGUEL RIOPA

O Barcelona entrou em campo neste domingo (12) sem a presença de Neymar, que sentiu dores no músculo adutor da perna esquerda, e encontrou dificuldades diante do La Coruña, no estádio Riazor, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, sendo derrotado pelo placar de 2 a 1. Suárez marcou o único gol culé, enquanto Joselu e Bergantiños garantiram a vitória aos donos da casa.

O resultado, além de encerrar série invicta do Barça no torneio, os deixa em risco de perder a liderança, já que o Real Madrid, atual segundo colocado, ainda joga neste domingo e pode assumir a ponta, já que possui 59 pontos, contra 60 dos blaugranas. O Deportivo La Coruña, ao vencer, chegou a 27 pontos e deu bom passo na luta contra o rebaixamento, ocupando agora o 15º lugar.

Após início morno de partida, o Barcelona conseguiu assustar o adversário apenas aos 26 minutos, quando Messi cobrou falta para a área e Suárez apareceu bem para cabecear. Lux, atento, fez a defesa.

Mas quem teve a melhor chance catalã da primeira etapa foi Sergi Roberto. Após receber lançamento de Messi, o espanhol chegou em espaço pela direita na área, mas foi bem abafado por Lux, e não conseguiu completar o passe ou sequer finalizar ao gol, desperdiçando chance preciosa.

E o erro na tomada de decisão de Sergi Roberto custaria caro. O La Coruña resolveu dar a resposta no final do primeiro tempo, e chegou duas vezes com o atacante Joselu. Na primeira delas, Ter Stegen interveio em chute cruzado e salvou os blaugranas. Na segunda, no entanto, o atacante não desperdiçou rebote na pequena área, e fuzilou para abrir o placar, pouco antes do intervalo.

O Barcelona voltou para a segunda etapa determinado em recuperar o prejuízo no placar, e graças ao talento de seus astros, conseguiu o empate de forma imediata. Logo no primeiro minuto, Luis Suárez aproveitou sobra na área e bateu de primeira, com força, no canto esquerdo do goleiro Lux.

O La Coruña, apesar de ter sido vazado, não se acuou com a postura ofensiva do Barça e seguiu apertando os rivais na tentativa de voltar a ficar na frente do placar. Desse modo, Ter Stegen foi obrigado a trabalhar e salvou os catalães em diversas oportunidades, demonstrando bom reflexo.

Aos 29, no entanto, o arqueiro alemão nada pode fazer após cobrança de escanteio que encontrou a cabeça de Bergantiños na segunda trave. O jogador dos anfitriões venceu Jordi Alba pelo alto e mandou a bola no canto direito para voltar a deixar o La Coruña na frente e definir o triunfo.