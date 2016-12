Campanha “Por um Natal mais HUmano” ainda aceita doações

A campanha “Por um Natal mais HUmano”, realizada pelo Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) prossegue recebendo doações de produtos de higiene pessoal que beneficiarão pacientes em situação socioeconômica desfavorável. Toda a sociedade douradense está convidada a colaborar com a ação, doando produtos ou oferecendo um ponto de coleta.

Podem ser doados: sabonete líquido, shampoo, condicionador, creme dental, escova de dentes, desodorante e absorvente higiênico. Os itens não devem ter sido usados e precisam estar dentro do prazo de validade. Ao longo de 2017, os produtos serão entregues a usuários dos diversos serviços do hospital, de acordo com a necessidade, durante o período de internação.

“É um gesto de atenção e humanização que podemos fazer pelos pacientes, sobretudo aqueles com maior dificuldade de acesso a esses itens. São homens e mulheres que, muitas vezes, chegam ao hospital fragilizados e passam dias, semanas e até meses internados ou acompanhando seus familiares”, explica a superintendente do HU-UFGD, Mariana Croda.

Na primeira edição da campanha, realizada em 2015, as doações se destinavam a suprir demanda da linha de atendimento materno-infantil, e foram arrecadados produtos suficientes para atender a mais de 300 mães e bebês internados no HU-UFGD.

Adote uma caixa

Este ano, além de colaborar com doações, quem tiver interesse em ajudar pode transformar seu estabelecimento em ponto de coleta, adotando uma das caixas vermelhas da campanha. Basta entrar em contato e oferecer o apoio, que os representantes da campanha providenciarão uma caixa e um cartaz com a identificação da iniciativa e os itens a serem doados.

As doações também podem ser entregues no próprio hospital, que está com três caixas de coleta: na Recepção de Internação (principal), na entrada de colaboradores e na Divisão de Enfermagem. Os pontos de arrecadação ficarão disponíveis até o final de janeiro de 2017.

Outros pontos de coleta

​Clínica Reabilitar : rua Benjamin Constant, 1377, bairro Jardim América – Segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30

: rua Benjamin Constant, 1377, bairro Jardim América – Segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30 ​Bem Estar Studio Pilates : rua Albino Torraca, 1049 – Segunda a sexta-feira, das 7h às 20

: rua Albino Torraca, 1049 – Segunda a sexta-feira, das 7h às 20 ​​Despachante Monza : rua Toshinobu Katayama, 445 (ao lado do posto Cerrado) – Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

: rua Toshinobu Katayama, 445 (ao lado do posto Cerrado) – Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h Salão Segredos de Mulher: rua Amael Pompeu Filho, próximo à praça do Parque Alvorada – Segunda a Sexta-feira, das 7h às 20h

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3410-3044 ou pelo e-mail ascom.huufgd@ebserh.gov.br. Semanalmente, a lista com os pontos de coleta atualizados estará disponível no site do HU: https://goo.gl/gWDlZd