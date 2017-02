Caminho da saúde é a prevenção, afirma o vereador Pedro Pepa

Thiago Morais

O vereador Pedro Pepa (DEM) afirmou na manhã desta quarta-feira, após coordenar uma audiência de prestação de contas da secretaria municipal de Saúde, que o caminho para melhorar o setor e garantir melhor qualidade de vida à população é a prevenção, ou seja, o investimento na atenção básica. “Esse tipo de trabalho reduz o custeio da medicina curativa, que é muito mais cara”, explica.

Pepa é presidente da Comissão de Higiene e Saúde da Câmara de Dourados. Na audiência desta quarta-feira a Prefeitura de Dourados fez a “Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2016 da Fundação Municipal de Saúde, Administração Hospitalar de Dourados e Auditorias do Componente Municipal de Saúde”.

O vice-presidente da comissão, Junior Rodrigues (PR), e os vereadores Braz Melo (PSC), Sérgio Nogueira (PSDB) e Jânio Miguel (PR) também participaram. O vereador Juarez de Oliveira (PMDB) é membro da comissão. A prestação de contas foi apresentada pelo secretário de Saúde de Dourados, Renato Vidigal e por técnicos da Prefeitura.

De acordo com Pedro Pepa os dados apresentados foram satisfatórios, mas a Câmara vai sempre continuar insistindo em mais investimentos na medicina preventiva. “É preciso investir mais na atenção básica, que é a prevenção, para reduzir a questão curativa, que consome boa parte do orçamento da saúde”, diz.

O vereador também ressalta que outra grande preocupação é com a solução imediata do problema do paciente quando ele busca o tratamento. “Nos casos em que houver a necessidade da medicina curativa é preciso solucionar a questão; resolver o problema do paciente para que ele não fique indo e voltando ao médico ou ao hospital, sempre tratando do mesmo caso. Essa duplicidade de atendimento ou morosidade além de gerar um custo alto para a saúde pública prejudica a qualidade de vida da pessoa”, explica Pepa. “Nós lutaremos sempre por um atendimento rápido e eficiente”, acrescenta.

O vereador diz ainda que a Comissão de Saúde, e a Câmara como um todo, ampliarão a luta pela justiça na distribuição dos recursos da saúde em Mato Grosso do Sul. Ele fala do valor per capta que é distribuído para os municípios polos. Neste caso, Dourados recebe por pessoa um valor inferior a Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas. “Esta é um questão que precisa ser revista e continuaremos a luta. Não é justo o morador de Dourados e região receber menos para o tratamento de saúde que aqueles que vivem em Três Lagoas ou Corumbá”, lamenta Pepa.