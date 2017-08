Caminhão com diesel pega fogo em posto de combustíveis em Vicentina

CHAMAS tiveram início durante carregamento de combustível, na noite de sábado (12); ninguém ficou ferido e bombeiros trabalharam por três horas para combater ao incêndio

Vicentina Online

Militares levaram cerca de três horas para combater o incêndio que atingiu uma carreta em um posto de combustível, na noite de sábado (12), no município de Vicentina. A informação foi repassada ao site Campo Grande News pelo major Leonardo Rodrigues Congro, comandante do subgrupamento, que tem base na cidade de Fátima do Sul, distante 10 km.

“Foi muito trabalhoso. Contamos até com suporte de veículos de combate a incêndios de uma usina de Vicentina, para fazer o revezamento e manter o casco da carreta resfriada”, explicou.

Para controlar as chamas, foram utilizados cinco veículos, entre viaturas dos bombeiros e caminhões pipa, num total de 30 mil litros de água.

O fogo teve início por volta das 18h, no momento em que um funcionário retirava diesel do tanque subterrâneo do posto de combustível, localizado na região central da cidade, para transferir o produto à carreta.

“Ontem, o dia estava muito quente. Estamos tendo muitos focos de incêndio na região. Por alguma razão, durante o manuseio no posto de combustível, deu centelha e o fogo teve início. Com combustível o processo de queima ocorre muito rapidamente, a propagação é bastante veloz”, diz.

De acordo com o major, não houve explosão e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O motorista conseguiu ainda dar ré e afastar a carreta, que estava sob a cobertura do estabelecimento. Funcionários retiraram a tempo outros veículos que estavam estacionados no local.

Para garantir a segurança, militares também retiraram 54 botijões de gás que estavam em uma central de revenda, na chamada “gaiola”, na área externa.

Homens da Defesa Civil e da Polícia Militar também prestaram suporte à ocorrência. (Com informações do Campo Grande News)