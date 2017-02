Câmara reabre trabalhos hoje e vota formação das comissões permanentes

Divulgação/Éder Gonçalves

Passado o período de recesso regimental, a Câmara de Dourados reabre os trabalhos hoje a partir das 18h30, com a realização da 1ª sessão ordinária da legislatura 2017/2018. A volta dos vereadores será marcada pela votação para escolher os novos membros das 18 comissões permanentes.

São elas: de Justiça, Legislação e Redação; de Finanças e Orçamento; de Obras e Serviços Públicos; de Educação, de Indústria, Comércio e Turismo; Comissão de Agricultura e Pecuária; de Higiene e Saúde; de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor; de Controle e Eficácia Legislativa; de Segurança Pública e Trânsito; de Ética e Decoro Parlamentar; de Meio Ambiente; de Cultura; de Esporte e Lazer; de Assistência Social; de Indígena e Afrodescendente; de Habitação e Patrimônio Público e de Juventude. Cada comissão tem um presidente, vice-presidente e um membro.

As comissões permanentes da Câmara têm função técnica de realizar estudos e emitir pareceres especializados sobre projetos e assuntos de interesse da cidade. Elas também têm atribuições para investigar irregularidades denunciadas pela comunidade. Cada uma das comissões atua na sua área específica.

De acordo com a Mesa Diretora, o trabalho desenvolvido pelas comissões são essenciais para garantir uma atuação transparente e eficaz, uma vez que analisam os projetos, antes da votação final, tanto as proposições de autoria do prefeito, quanto às mensagens dos próprios vereadores.

Sessão Ordinária

Segundo a presidente da Câmara de Dourados Daniela Hall (PSD), a meta para os próximos dois anos é fazer uma gestão propositiva. “Queremos que o cidadão seja mais atuante, participe mais das discussões. E assim, vamos levar nossas sessões para os bairros, afim de facilitar e ampliar o contato do legislativo com o povo”, afirma.

Para o vice-presidente Sérgio Nogueira (PSDB), a Câmara também fará um trabalho no sentido propor ações que visam estabelecer novas relações institucionais da Câmara. “Por meio de nossas comissões permanentes, audiências públicas, debates, reuniões, enfim, utilizaremos todas estrutura disponível para que possamos desenvolver nosso trabalho com maestria”, relata.