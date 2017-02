Câmara define comissões permanentes

DAS 18 COMISSÕES, vereadores de oposição à administração ficaram com a presidência de 10

Thiago Morais

A Câmara Municipal de Dourados aprovou na segunda-feira, na primeira sessão ordinária do ano, a composição das 18 Comissões Permanentes para este ano. As comissões são responsáveis pelas análises dos projetos de leis que tramitam na Câmara, com emissão de pareceres que embasam os vereadores nas votações em plenário.

As comissões, formadas durante reunião à tarde, foram aprovadas na sessão com 17 votos favoráveis e apenas um contrário. A presidente não vota, a não ser em caso de desempate. A formação é feita com base na representação partidária, da mesma forma que acontece no Congresso Nacional.

Durante a sessão, os vereadores também apresentaram várias indicações, a maioria solicitando reparos nas ruas de Dourados e algumas solicitando asfalto. Também foram aprovados requerimentos solicitando informações da Prefeitura sobre licitações feitas com dispensa de licitação.

Presidente da Câmara, Daniela Hall (PSD) agradeceu a presença dos moradores na sessão, principalmente das mulheres, que eram a maioria no plenário. Ela aproveitou para fazer indicações para implantação de recuperação de academia da saúde, manutenção na feira livre, conclusão da CER (Centro Especial de Reabilitação) e encaminhou nota de pesar pelo falecimento do advogado Ricardo Trad.

A Tribuna Livre foi ocupada por Maria José Lins, presidente da Associação de Moradores e Produtores Rurais de Itahum, que falou sobre a cobrança IPTU nos Distritos. Ela pediu a suspensão da cobrança e disse que os moradores não estão se negando a pagar, mas há discrepância de valores e erros de lançamento. Maria também reclamou do abandono dos distritos. “Precisamos de abertura de ruas, de registro de imóveis, desmembramento de terrenos. O poder público precisa olhar com urgência pra gente. Precisamos de geração de emprego, urbanização, assistência social, resgate do patrimônio histórico, saúde, educação. Itahum merece muito mais”, afirmou.

As comissões

Comissão de Justiça, Legislação e Redação:

Presidente: Alan Aquino Guedes de Mendonça – DEM

Vice-Presidente: Idenor Machado – PSDB

Membro: Alberto Alves dos Santos – PR

Comissão de Finanças e Orçamento:

Presidente: Madson Roberto Pereira Valente – DEM

Vice-Presidente: Marçal Gonçalves Leite Filho – PSDB

Membro: Romualdo Rodrigues da Silva – PDT

Comissão de Obras e Serviços Públicos :

Presidente: Cirilo Ramão Ruis Cardoso – PMDB

Vice-Presidente: Antonio Braz Genelhu Melo – PSC

Membro: Aparecido Medeiros da Silva – DEM

Comissão de Educação:

Presidente: Idenor Machado – PSDB

Vice-Presidente: Elias Ishy de Mattos – PT

Membro: Sergio Nogueira – PSDB

Comissão de Indústria, Comércio e Turismo:

Presidente: Antonio Braz Genelhu Melo – PSC

Vice-Presidente: Alan Aquino Guedes de Mendonça – DEM

Membro: Romualdo Rodrigues da Silva – PDT

Comissão de Agricultura e Pecuária:

Presidente: Alcirio Zanata – PPS

Vice-Presidente: Madson Roberto Pereira Valente – DEM

Membro: Pedro Alves de Lima – DEM

Comissão de Higiene e Saúde:

Presidente: Pedro Alves de Lima – DEM

Vice-Presidente: Rodrigo Junior de Moraes Rodrigues – PR

Membro: Juarez de Oliveira – PMDB

Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor:

Presidente: Elias Ishy de Mattos – PT

Vice-Presidente: Antonio Braz Genelhu Melo – PSC

Membro: Romualdo Rodrigues da Silva – PDT

Comissão de Controle e Eficácia Legislativa:

Presidente: Antonio Braz Genelhu Melo – PSC

Vice-Presidente: Carlito Heleno de Paula – PEN

Membro: Aparecido Medeiros da Silva – DEM

Comissão de Segurança Pública e Trânsito:

Presidente: Olavo Henrique dos Santos – PEN

Vice-Presidente: Alberto Alves dos Santos – PR

Membro: Carlito Heleno de Paula – PEN

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar:

Presidente: Idenor Machado – PSDB

Vice-Presidente: Alan Aquino Guedes de Mendonça – DEM

Membro: Alcirio Zanata – PPS

Comissão de Meio Ambiente:

Presidente: Madson Roberto Pereira Valente – DEM

Vice-Presidente: Olavo Henrique dos Santos – PEN

Membro: Elias Ishy de Mattos – PT

Comissão de Cultura:

Presidente: Marçal Gonçalves Leite Filho – PSDB

Vice-Presidente: Juarez de Oliveira – PMDB

Membro: Jânio Colman Miguel – PR

Comissão de Esporte e Lazer:

Presidente: Jânio Colman Miguel – PR

Vice-Presidente: Juarez de Oliveira – PMDB

Membro: Olavo Henrique dos Santos – PEN

Comissão de Assistência Social:

Presidente: Sérgio Nogueira – PSDB

Vice-Presidente: Rodrigo Junior de Moraes Rodrigues – PR

Membro: Cirilo Ramão Ruis Cardoso – PMDB

Comissão Indígena e Afrodescendente:

Presidente: Cirilo Ramão Ruis Cardoso – PMDB

Vice-Presidente: Pedro Alves de Lima – DEM

Membro: Olavo Henrique dos Santos – PEN

Comissão de Habitação e Patrimônio Público:

Presidente: Alberto Alves dos Santos – PR

Vice-Presidente: Cirilo Ramão Ruis Cardoso – PMDB

Membro: Olavo Henrique dos Santos – PEN

Membro: Romualdo Rodrigues da Silva – PDT

Membro: Pedro Alves de Lima – DEM

Comissão de Juventude:

Presidente: Carlito Heleno de Paula – PEN

Vice-Presidente: Jânio Colman Miguel – PR

Membro: Rodrigo Junior de Moraes Rodrigues – PR.