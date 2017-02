Câmara de Nova Andradina planeja melhorias para as praças públicas

Thiago Odeque

Por unanimidade, a Câmara de Vereadores aprovou duas indicações de autoria da vereadora Joana Darc (PR) com o intuito de viabilizar melhorias para as praças públicas de Nova Andradina.

“As referidas praças são pontos de encontro de jovens e famílias para a prática de esporte e lazer. Tais melhorias proporcionariam o melhor aproveitamento do espaço pelos munícipes”, afirmou a parlamentar ao apresentar pedido para que seja feita a reposição de areia em todas as praças da cidade, especialmente na Milton Malulei (Pegoraro) e Centro Educacional.

Em outra indicação, juntamente com o vereador Amarelinho (PMDB), Joana Darc reivindicou a aquisição de um par de tabelas de basquete e piso para a prática do esporte, um conjunto de rampas de skate móvel amador e dois pares de hastes para rede de voleibol, com a demarcação do solo já utilizado para a Praça Geraldo Mattos Lima.

“Essa praça é o ponto de encontro preferido dos jovens e famílias para a prática de esportes e lazer. Tais melhorias indicadas são decorrentes de reivindicação dos usuários do espaço e proporcionariam o desenvolvimento de hábitos saudáveis, além de incentivar a convivência e integração dos nossos jovens”, expuseram os vereadores.