Câmara de Dourados realiza terceira palestra de capacitação

Eder Gonçalves

Dando continuidade aos cursos de capacitação aos servidores da Câmara de Dourados, foi realizada nesta sexta-feira (11), no plenarinho, a palestra com o tema “Gestão de qualidade”.

O curso foi ministrado pela professora do IFMS, Mary Fernanda de Souza de Melo, que abordou a respeito das perspectivas, flexibilidade, acesso e atividades desenvolvidas para que os objetivos sejam atendidos. As aulas são divididas em teórica e prática.

“A gestão de qualidade engloba vários fatores entre si, por isso é importante sempre buscar o aprimoramento, pois assim é possível desempenhar um serviço de qualidade”, explicou a palestrante.

A série de cursos faz parte do Acordo de Cooperação Técnica, fechado entre a Casa de Leis e o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), cujo objetivo é capacitar o quadro funcional do Legislativo douradense.

Os cursos não terão custos para a Câmara e será realizado em nove módulos ministrados, até 31 de julho de 2018. O vereador Pedro Pepa (DEM) participou da capacitação.