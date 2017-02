Câmara de Dourados realiza sessão solene amanhã às 19h

Thiago Morais

A Câmara Municipal de Dourados realiza amanhã, às 19h, a segunda sessão solene do ano. É a sessão de abertura do ano legislativo. Ao mesmo tempo a presidente Daniela Hall (PSD) recebe a prefeita Délia Razuk (PR) para a sua mensagem oficial ao Legislativo e à população de Dourados.

A primeira sessão solene foi no dia 1º de janeiro para a posse dos vereadores e eleição e posse da nova Mesa Diretora. Nesta sessão de abertura dos trabalhos, Daniela também fará a sua mensagem oficial. Os demais membros da Mesa e todos os vereadores também falarão das expectativas de trabalho para este ano.

Daniela convida a população para prestigiar a solenidade. “Este é um momento importante para ouvir a mensagem dos vereadores e suas principais metas de trabalho para este ano. Nesta gestão vamos abrir ainda mais a Câmara para a participação popular. Queremos uma maior proximidade com o povo e estaremos desenvolvendo varias ações para isto”, afirma a presidente.

A Câmara de Dourados é formada 19 vereadores: Daniela Hall (PSD), presidente; Sérgio Nogueira (PSDB), vice-presidente; Pedro Pepa, 1º secretário (DEM); Cirilo Ramão (PMDB), 2º secretário; Alan Guedes (DEM); Bebeto (PR); Braz Melo (PSC); Carlito do Gás (PEN); Cido Medeiros (DEM); Elias Ishy (PT); Idenor Machado (PSDB); Janio Miguel (PR); Juarez de Oliveira (PMDB); Junior Rodrigues (PR); Madson Valente (DEM); Marçal Filho (PSDB); Olavo Sul (PEN); Romualdo Ramim (PDT) e Silas Zanata (PPS).

Na eleição de outubro do ano passado a renovação foi de 42%. Os novos vereadores são Daniela Hall, Braz Melo, Carlito do Gás, Janio Miguel, Junior Rodrigues, Marçal Filho, Olavo Sul e Romualdo Ramim. Os 19 vereadores estão filiados em 10 partidos. As maiores bancadas são do DEM, com 4 vereadores, PSDB, com 3, PR, com 3, PMDB, com 2 e PEN, com 2. Os demais partidos tem um vereador cada.

No dia 6, próxima segunda-feira, acontece a primeira sessão ordinária do ano legislativo.