Caixa trabalha para liberar calendário de saque do FGTS em meados deste mês

Do G1

Divulgação

Caixa Econômica Federal informou que trabalha para que o calendário de saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) seja divulgado em meados deste mês.

Uma conta fica inativa quando deixa de receber depósitos da empresa devido à extinção ou rescisão do contrato de trabalho. O trabalhador deve estar afastado deste emprego pelo menos desde o fim de 2015. O trabalhador, no entanto, não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que ainda receba depósitos pelo empregador atual.

De acordo com o Ministério do Trabalho, atualmente existem 18,6 milhões de contas inativas há pouco mais de um ano, onde estão depositados cerca de R$ 41 bilhões. A maior parte dessas contas tem saldo de menos de um salário mínimo, segundo o governo federal.

Os saques de recursos mantidos nas contas inativas devem injetar até R$ 30 bilhões na economia em 2017, segundo o presidente Michel Temer. A estimativa do governo é que 70% desses trabalhadores que têm direito ao saque vão retirar os recursos dessas contas inativas.

Segundo a assessoria de imprensa, a medida provisória (MP) 763/2016, que permite ao trabalhador sacar o dinheiro das contas inativas, já tem força de lei desde o anúncio em dezembro, mas vigora por apenas 120 dias. Para se tornar permanente, tem de ser analisada e votada nos plenários da Câmara e Senado. A MP, no entanto, não traz detalhes sobre os procedimentos para o saque nem o calendário.

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, já disse que o cronograma será divulgado este mês e levará em consideração as datas de nascimento dos beneficiários.

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou no dia 20 de janeiro que os trabalhadores que possuem saldo em contas inativas poderão sacar os recursos no período de 13 de março até 14 de julho.

A Caixa, no entanto, informou que trabalha para colocar em prática o cronograma e anunciar o calendário de saques, mas são apenas expectativas.

Demanda, atualização e envio por SMS

A Caixa prevê que com a liberação dos saques, cerca de 3 milhões de pessoas a mais passem a procurar as agências ao mês. Por isso, está trabalhando para atualizar os dados dos beneficiários e espera que os trabalhadores entrem no site do banco e atualizem seus cadastros e já verifiquem se os dados ali estão corretos. O banco quer incentivar ainda os beneficiários a se cadastrarem no site da Caixa para receber informações sobre o FGTS via SMS.

Para isso, o beneficiário precisa entrar no site da Caixa e fazer a atualização do celular e escolher a opção que deseja receber informações por SMS. Assim, as informações serão recebidas em primeira mão, segundo a Caixa, o que irá adiantar as mudanças necessárias. A Caixa informa que já está depurando os dados dos trabalhadores e verificando as possíveis inconsistências nos cadastros.

Um dos objetivos da Caixa é mandar por SMS a data que o beneficiário deverá ir à agência para realizar o saque da conta inativa.