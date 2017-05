(Caarapó) Indicação de Pontinha sobre reforma e ampliação de CMEIs é atendida

Vaner Matos

O vereador Edson Monhanhere Baratella, o professor “Pontinha”, está comemorando o atendimento de suas indicações. Os CMEIs China, Aristides Macielda Silva e Julio Ushigima estão recebendo investimentos na infraestrutura com recursos próprios do município.

Pontinha informou no CMEI Dona China, está sendo construído um espaço coberto, além de rebaixamento das janelas e substituição por blindex. No CMEI Aristides Maciel, também está em andamento a construção de uma área coberta (que servirá como refeitório e realização de atividades pedagógicas). Já o CMEI Júlio Ushigima, está passando por reforma e adequação do prédio.

De acordo com o propositor, essas obras realmente são uma grande conquista para a Educação Infantil do município, que atende mais de duas mil crianças. “Estamos muito felizes, pois graças ao prefeito Mário, a secretária Ieda, e o secretário Jorge, e ainda, a comunidade escolar, através de seus diretores, estamos mais uma vez conseguindo oferecer condições para que funcionários, professores e alunos tenham maior conforto”, disse Pontinha.

Pontinha atribui essas conquistas ao diálogo e às reivindicações dos diretores dessas instituições, que sempre se preocuparam com a qualidade do ensino e conforto dos alunos.