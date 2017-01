Bruno Henrique viaja para fazer exames no Santos

Gazeta esportiva

Divulgação/Goiás EC

O Santos já tem seu sexto reforço para a temporada de 2017. Após uma longa negociação, o Peixe concretizou, neste final de semana, a contratação do atacante Bruno Henrique, que estava no Wolfsburg, da Alemanha. Para fecharem o acordo, os alemães aceitaram 4 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões). O jogador, por sua vez, assinou um vínculo de quatro anos com o alvinegro.

Depois da confirmação do presidente Modesto Roma Júnior no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o clube já acertou o últimos detalhes contratuais com o time alemão na manhã desta segunda-feira. Agora, o jogador embarca para o Brasil nesta terça, ao lado do representante santista nas negociações.

O alvinegro espera que Bruno Henrique venha ao CT Rei Pelé nesta quarta-feira, para a realização de exames médicos. Logo na sequência, caso passe nas avaliações, o atacante será apresentado oficialmente e integrado ao elenco do técnico Dorival Júnior.

Apesar da demora para o acerto, o Santos já contava com a contratação Bruno Henrique há mais de uma semana. Tanto que o clube ‘separou’ a camisa 11 especialmente para o jogador, após Vitor Bueno optar pelo número 7.

Além de Bruno Henrique, o alvinegro já fechou com Kayke, do Yokohama Marinos, Vladimir Hernández, do Junior Barranquilla, Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, Cleber, do Hamburgo e Leandro Donizete, do Atlético-MG. Desses nomes, apenas o colombiano ainda não foi apresentado oficialmente.