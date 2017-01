Braz sugere incentivo a melhores alunos

Da Redação

Conhecido em todo o Estado pelos investimentos que fez o setor educacional quando prefeito de Dourados nas gestões 1989/1992 e 1997/2000, o vereador Braz Melo (PSC) aproveitou a agenda de trabalho da governadora em exercício Rose Modesto (PSDB) em Dourados, na sexta-feira, para dar sugestões que possam ajudar a garantir clientela para a escola de tempo integral que vai funcionar na cidade a partir deste ano letivo.

Braz Melo acompanhou a prefeita Delia Razuk (PR) nas cerimônias oficiais daquele dia, entre elas a inauguração da Escola Estadual Rita Angelina Barbosa Silveira, localizada no bairro Vila Roma 2, região do Parque do Lago, a primeira escola estadual de tempo integral de Dourados.

A unidade escolar terá todas as disciplinas da grade curricular, além de outras que o aluno poderá escolher, com professores com dedicação exclusiva de 40 horas semanais. A escola conta com 13 salas, laboratório de informática, refeitório, pátio e quadra coberta, o aluno terá dois intervalos a cada período, matutino e vespertino, e uma hora e meia de almoço, com saída prevista para as 17h.

A escola deverá funcionar das 7h30 às 17h, com 350 vagas no ensino médio (1º, 2º e 3º anos) e encontra dificuldades para angariar alunos para o tempo integral, conforme reconheceu o próprio governo em conversa formal.

Com a experiência de iniciativas exitosas no setor, Braz se sentiu motivado a contribuir e, então, sugeriu à governadora Rose Modesto, à secretária estadual de Educação Maria Cecilia Amendola, e à prefeita Délia Razuk, que fossem contemplados com vagas para concluir o ensino médio nesta escola os melhores alunos do ensino fundamental da rede pública municipal.

“Com isso os alunos que se destacarem nas escolas poderão concluir os seus estudos com auxílio do ensino em tempo integral”, ressaltou Braz Melo.

A ideia foi recebida com ânimo pela prefeita e pelas autoridades estaduais, que veem na sugestão mais uma iniciativa que pode contribuir para que o Estado atinja os objetivos da proposta de escola de tempo integral. Já no âmbito, uma medida que pode despertar ainda mais o interesse dos alunos da rede municipal e, assim, melhorar o aproveitamento e a qualidade do ensino.