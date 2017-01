Braz Melo solicita sinalização em frente às escolas e CEIM’s

Divulgação

Atento aos problemas do trânsito de Dourados, o vereador Braz Melo (PSC) se reuniu com o diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados), Carlos Fabio dos Santos, para reivindicar algumas mudanças necessárias para garantir a segurança de pedestres e motoristas.

Na reunião o vereador apresentou pedido de revisão da sinalização de trânsito horizontal e vertical nas proximidades das escolas e Ceim’s (Centros de Educação Municipal).

Braz também reivindicou a construção de faixas de travessia elevada para pedestres em frente aos estabelecimentos de ensino. “Com a volta às aulas o fluxo de veículos, aumenta e há maior risco de acidentes envolvendo pais, alunos e professores”, lembra o vereador.

Braz Melo também se reuniu com a equipe de projetos da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, onde conversou sobre as mudanças que irão acontecer na Rua Hayel Bon Faker, que já está sendo revitalizada. “Esta via terá nova planta de tráfego que melhorará em muito a mobilidade urbana e a acessibilidade os usuários. É uma obra importante realizada em parceria com o Governo do Estado”, lembra.

O vereador explica que o assunto está em discussão desde o ano passado entre a gestão municipal e o governo estadual. “Inclusive os projetos de revitalização e readequação das avenidas Marcelino Pires, Weimar Gonçalves Torres e da Rua Joaquim Teixeira Alves já foram apresentados para início após a conclusão da rua Hayel Bon Faker”, informa.

Braz também discutiu com Carlos Fábio alternativas para um projeto de melhorias no tráfego da Rua Coronel Ponciano, que tem grande fluxo de veículos e se torna cada vez mais uma via bastante perigosa para os usuários.