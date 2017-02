Braz Melo quer travessias elevadas para pedestre em frente às escolas e CEIM’s

Thiago Morais

Preocupado com a segurança dos estudantes de Dourados, o vereador Braz Melo (PSC) solicitou à prefeita Délia Razuk (PR) a implantação de faixas de travessias elevadas para pedestre em frente dos portões de entradas das escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino), incluindo os CEIM’s (Centros de Educação Infantil).

A solicitação foi oficiada pelo vereador no dia 30 de janeiro, atendendo a reivindicações de pais, alunos e professores das escolas públicas. “Conversando com a comunidade escolar percebi a preocupação com a segurança das crianças. Infelizmente há pessoas que abusam da velocidade dos veículos mesmo na frente das escolas. Então não há outra maneira a não ser implantar um sistema de controle”, diz o vereador.

Em reunião com o diretor-presidente da Agetran (Agência de Transporte e Trânsito) de Dourados, Carlos Fabio Selhorst, Braz Melo já havia apresentado pedido de revisão da sinalização de trânsito horizontal e vertical nas proximidades das escolas e Ceim’s. Agora ele pede também redutores de velocidade.

“Com a volta às aulas o fluxo de veículos aumenta muito e há maior risco de acidentes envolvendo pais, alunos e professores. O maior problema é com as crianças que se distraem conversando e muitos acabam cruzando as vias sem a atenção devida. Queremos um início de ano letivo em Dourados só com notícias boas”, afirma Braz.

O vereador explica ainda que as faixas de travessias nas escolas são também uma forma de educar para o trânsito, uma vez que as crianças vão se acostumando a atravessar a rua sempre pela faixa de pedestre. “Esse mecanismo também funcionará como um meio de educação para o trânsito”, acrescenta Braz.