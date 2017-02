Braz Melo inicia movimento para ampliar repasse federal à Saúde

NA TRIBUNA, vereador diz que Dourados recebe mais de R$ 10 a menos do que Campo Grande por habitante

Divulgação/Éder Gonçalves

O vereador Braz Melo (PSC) defendeu na tribuna d Câmara de Dourados, durante a sessão de segunda-feira, a ampliação dos valores repassados pelo governo federal à saúde pública de média e alta complexidade da macro região de Dourados.

Braz citou os repasses da saúde a outras regiões do Estado. Ele disse, por exemplo, que Campo Grande, que atende moradores de 33 municípios e recebe por habitante o valor mensal de R$ 15,21. Já a de Corumbá atende a apenas dois municípios e recebe R$ 9,56 por habitante.

O vereador compara tais dados com Dourados, atende mais 33 municípios da região sul, e recebe apenas R$ 5,04 por habitante. “É uma diferença de mais de dez reais a menos do que a Capital recebe do governo federal para o custeio da saúde pública”, ressaltou Braz na tribuna.

O vereador se comprometeu “a lutar e articular com as forças políticas do nosso Estado, uma forma de aumentar os valores dos repasses para o custeio da saúde pública de Dourados” e para isso buscará parcerias com os deputados estaduais e a bancada federal.

Braz citou a reunião ocorrida dia 27 de janeiro em que juntamente com o secretário de Saúde de Dourados, Renato Vidigal, e o secretário-adjunto Carlos Augusto Moreira, esteve no escritório de Pedro Chaves (PSC) para articular o apoio do senador, na caso do custeio para a saúde. “Por entender que somos a segunda maior cidade do Estado e atendemos mais 33 municípios, não podemos aceitar receber um dos menores repasses da União para o custeio da saúde, por habitante”, frisou ele.

Braz Melo apelou aos demais vereadores para que se unam e busquem todas as forças políticas “para fazer de Dourados a cidade dos sonhos de todos os douradenses, pois nossa cidade vem sendo esquecida há muito tempo”.