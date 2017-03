Braz Melo desenvolve trabalho em prol do consumidor

Reprodução

Entre as ações importantes do mandato do vereador Braz Melo (PSC) está a pesquisa de preços de diversos produtos nos maiores supermercados de Dourados, atacadistas e varejistas. As pesquisas são realizadas às segundas-feiras e divulgadas nas terças-feiras.

O objetivo, segundo Braz, é promover a informação aos consumidores, possibilitando que a população tenha economia nas compras. “A gente verifica uma grande diferença de preços entre os mercados. Essa pesquisa vai ajudar o consumidor a economizar, verificando os menores preços. Ele não precisa ficar percorrendo os mercados na hora de comprar”, explica Braz.

O vereador diz ainda que é um esforço no sentido de ajudar as pessoas a economizar tempo e dinheiro. “Assim as pessoas podem levar uma quantidade maior ou mais produtos para casa”, afirma.

Para conferir a lista de preços é só acessar o site do vereador, no endereço www.brazmelo.com, toda terça-feira.