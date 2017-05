Braz Melo comemora o sucesso do programa “Olhando por Dourados”

Divulgação

O vereador Braz Melo (PSC) tem comemorado o sucesso e aceitação da população douradense quanto aos atendimentos oftalmológicos, dentro do Programa “Olhando por Dourados”, que visa desafogar a fila de espera por consulta de mais de 5.000 pessoas.

Uma das primeiras ações desempenhada por Braz Melo como vereador foi acompanhar o secretário de Saúde Renato Vidigal e o adjunto Carlos Augusto Moreira em reunião com o senador Pedro Chaves (PSC), em janeiro deste ano.

Nessa reunião foram apresentados ao senador três projetos para implantação de unidades móveis para atendimento da população de Dourados: uma odontológica, uma oftalmológica e outra para exames e raios-x.

Através de apoio e articulação do senador Pedro Chaves com a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em fevereiro foram iniciadas as adequações necessárias para transformar um contêiner em consultório oftalmológico.

Por meio de parceria entre Prefeitura de Dourados e UFGD, a Secretaria de Saúde, com apoio do vereador Braz Melo e do senador Pedro Chaves, lançou o Programa “Olhando por Dourados” iniciado dia 13 (sábado) no Ginásio Jorjão, e tem atendido diariamente cerca de 90 pessoas, agendadas previamente nas unidades de saúde.

A previsão é que o Programa “Olhando por Dourados” leve atendimento oftalmológico a cerca de 5.000 pessoas que aguardam consulta oftalmológica no SUS, há mais de três anos. Após sair do Jorjão o consultório itinerante percorrerá outros bairros e distritos de Dourados.