Brasileiro passa a noite em pista de esqui na França por medo de descê-la

Antes de passar a noite no “Vallée Blanche”, o brasileiro, que estuda Filosofia e Francês e é novato no esqui, havia demorado mais de quatro horas para descer dois terços da pista, a de menor dificuldade, só que a pé, informou nesta segunda-feira (13) o jornal “Le Dauphiné Libéré” em seu site.

O jovem estava com sua família e considerou que seria capaz de descer a montanha sozinho. Sendo assim, se separou do resto das pessoas, que, ao não encontrá-lo na estação, entraram em contato com os serviços de socorro no final da tarde local.