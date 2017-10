Brasil apresenta experiência no enfrentamento às Doenças Não Transmissíveis

ASSESSORIA

Líderes de saúde do mundo inteiro estão reunidos em Montevidéu, capital do Uruguai, para a Conferência Global da Organização Mundial da Saúde sobre Doenças Não Transmissíveis. O encontro aborda experiências e debates sobre ações multisetoriais para impedir o avanço de doenças como diabetes, hipertensão e obesidade. O objetivo é fornecer orientações aos Estados-Membros sobre como enfrentar essas doenças e lançar um conjunto de iniciativas globais em apoio aos países. Durante participação na Conferência, o ministro da Saúde do Brasil, Ricardo Barros, falou sobre o sucesso das ações empreendidas pelo Brasil.

“O Brasil é um dos seis países que cumpriu a meta da OMS de organizar um sistema de indicadores para o monitoramento e avaliação de doenças não transmissíveis. Em 25 anos, ganhamos seis anos de expectativa de vida a mais, com redução da mortalidade por doença cardiovascular, redução do consumo de tabaco, aumento do consumo de frutas e hortaliças, 30% de redução do consumo de refrigerantes e detecção oportuna do câncer de mama, onde 78% das mulheres entre 50 e 69 anos têm acesso ao exame preventivo”.

Entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas está reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis até 2030. No Brasil, caiu a mortalidade prematura por doenças crônicas na população com idade entre 30 e 69 anos. Em 14 anos, o índice caiu, em média, 4% ao ano.