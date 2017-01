BR-163 ganhará rotatória em Itaquiraí

Divulgação

O prefeito de Itaquiraí Ricardo Fávaro Neto (PSDB) manteve mais duas importantes audiências em Campo Grande na tarde de quarta-feira. Nas duas reuniões contou com participações de representantes da CCR MSVia, concessionária que administra o tráfego e realiza investimentos na duplicação da BR-163, em Mato Grosso do Sul.

Na primeira reunião, ocorrida na sede da ANTT/MS (Agência Nacional de Transportes Terrestres – Unidade de MS), diretores da Copagril também participaram das articulações, encaminhando de forma positiva o pedido de construção de uma pista marginal e rotatória que garantirão acesso seguro aos armazéns gerais da Copagril, nos altos do km 91 da BR-163.

“Num segundo momento, em audiência que mantivemos com diretores da CCR, encaminhamos a reivindicação para que seja construído um trevo na BR-163, nas proximidades do km 75, no acesso a Frango Bello e recebemos sinal positivo de que mais esta obra será inserida nos projetos de revitalização e modernização da BR-163, em atendimento à solicitação que fizemos. Desta forma, estamos honramos mais um compromisso com o Grupo Paludo de viabilizar esta melhoria viária”.

Continuando as explicações o prefeito de Itaquiraí disse que em breve vai se reunir com os diretores da Frango Bello e repassar todos os detalhes e informações que obteve da CCR. “Assim, Administração Municipal continua fazendo gestões junto ao Governo e órgãos privados, apoiando a agroindustrialização e, principalmente, permitindo a geração de mais empregos para as famílias itaquiraienses”, informou o prefeito Ricardo Fávaro.