Botafogo perde para o Madureira em estreia no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Fernando Soutello/AGIF

Definitivamente, Souza Caveirão é um dos grandes carrascos recentes do Botafogo. Protagonista da polêmica histórica do “chororô”, quando ainda era jogador do Flamengo, o experiente atacante entrou no segundo tempo e fez um gol, deu assistência para outro e foi o protagonista na vitória do Madureira por 2 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, em Moça Bonita (RJ), na estreia das equipes no Campeonato Carioca.

Souza ficou um longo período afastado por conta de uma grave lesão no joelho direito. No total, Caveirão esteve afastado dos gramados por mais de um ano.

O atacante já vinha tendo seu nome pedido pela torcida do Tricolor Suburbano desde o primeiro tempo. Quando ele entrou, os torcedores cantaram: “Ô, o Caveirão voltou!”.

Embora tenha jogado somente o segundo tempo, Souza foi o melhor em campo. O atacante usou sua vasta experiência para incomodar a zaga alvinegra. Em seu gol, demonstrou o velho oportunismo. No tento de Geovane Maranhão, deu uma excelente assistência, mostrando que ainda tem lenha para queimar.

Demonstrando que continua em boa fase, o volante Airton proporcionou o lance de maior categoria da partida ao dar dois chapéus em sequência ainda no primeiro tempo antes de sofrer a falta.

Por conta do forte calor, a arbitragem realizou uma parada técnica aos 20 minutos de cada tempo para que os jogadores pudessem se refrescar.

DESFALQUES

O Botafogo não pôde contar com o meia Camilo, que está servindo a seleção brasileira, e o zagueiro Joel Carli, ainda se recuperando de dores na panturrilha esquerda. Os atacantes Joel e Guilherme, que recentemente foram contratados, ainda não regularizados.