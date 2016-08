Bonner e Fátima não dividiam mesmo quarto há 2 anos

Apesar de ter sido anunciada apenas na noite de segunda-feira (29), a separação de Fátima Bernardes e William Bonner já teria sido planejada pelo menos desde maio.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, os dois não dividiam o mesmo quarto há pelo menos dois anos. No primeiro semestre deste ano, eles resolveram se separar definitivamente.

Ainda de acordo com informações do jornalista, o temperamento forte do jornalista e ascensão profissional de Fátima ao se transferir para a área de entretenimento foram fatores relevantes para abalar o relacionamento.

William já teria saído de casa e mudado para um apartamento na Avenida Borges de Medeiros, perto da sede de jornalismo da TV Globo.

Anteontem, os dois já circularam sem alianças durante as apresentações do Encontro e do Jornal Nacional. (R7)