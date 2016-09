Bonito recebe a visita de Fotógrafo Subaquático

O renomado fotógrafo subaquático Alan Piccinin irá visitar atrativos de Bonito e Jardim nesta semana. O objetivo da visita é conhecer a região e divulgar o destino em suas palestras pelo país.

O Abismo Anhumas, Lagoa Misteriosa, Parque Ecológico do rio Formoso e Estância Mimosa Ecoturismo irão receber o fotógrafo nesta aventura.

“A Fazenda é uma propriedade com muitas cachoeiras e pontos para observação de pássaros o “bird watching”! É ótimo para estar com a família interagindo com a natureza. Mas não é só isso, a preocupação com o turismo sustentável e a conservação ambiental é notável tendo planos bem definidos de visitação e planos de manejo para conservação da fauna e flora local e geração de renda para população da região!”, escreveu Allan sobre a Estância Mimosa.

Com mais de 800 mergulhos registrados, Allan Piccinin é fundador do clube de mergulho Toca do Mergulhador, Fotógrafo Subaquático, Instrutor de Fotografia Digital Subaquática, Instrutor de Mergulho PADI (Professional Association of Diving Instructors) e de mergulhos com misturas de Ar Enriquecido com O2.

Dentre as palestras que irá ministrar está a Aventuras e Expedições de Mergulho, que será apresentada no SP Boat Show / PADI Dive Festival 2016 e outra no Adventure Congress da feira Adventure Sports Fair 2016.