Bonito Eco fight abre portas para atletas de MMA no MS

ESPORTE| Bonito sediará evento de MMA no dia 25 de março e Dourados tem representantes fortes

Os fãs das artes marciais do Estado já podem marcar o dia 25 de março no calendário, pois é quando acontece o evento “Bonito Eco Fight Combat”, que contará com a presença do atleta do UFC, Chales do Bronx, oitavo lugar no ranking no peso 66 kg. Ao todo, são 18 lutas, entre elas, 3 são disputas de cinturão e 3 são lutas femininas.

O Idealizador do evento, Cláudio Rocha, conhecido entre os atletas do Estado, comenta sobre como se deu a realização do evento: “Tudo começou quando disputei o cinturão do COLISEU FC em Aquidauana, evento organizado por Charles do Bronx, onde fui campeão. A partir daí, fizemos amizade com o atleta do UFC, que se revelou uma ótima pessoa e exemplo de humildade. Quando voltamos para Bonito, comecei a correr atrás de patrocínios para realizar o primeiro Eco Fight. A prefeitura prontamente atendeu o meu pedido em apoiar a realização.”

Segundo o realizador, o estado está repleto de ótimos atletas que fazem frente a qualquer lutador do Brasil e as lutas do Card não irão decepcionar: “Será um grande evento. Algo jamais realizado no MS, com muitas lutas que vão levantar o público, muita rivalidade dentro do Cage. Com certeza um evento que vai abrilhantar o MMA do MS, colocando Bonito e região em destaque nacionalmente”, afirma Cláudio.

DOURADOS BEM REPRESENTADA

A equipe NineNine, sempre presente nas competições, terá dois representantes no evento do dia 25. Joel tigre é faixa roxa de Jiu Jitsu e já é experiente: o seu cartel conta com 10 lutas, sendo 8 vitórias e apenas 2 derroas. Nessa próxima luta em Bonito, um dos maiores desafios de Joel é o peso. Antes, ele lutava na categoria dos leves até 70 kg, agora baixou para a categoria até 66 kg. Joel está sendo treinado por Fábio Diniz, professor na academia NineNine Oshiro, que é faixa marrom e tem 10 anos de experiência nas artes marciais.

O outro representante é o também faixa roxa de Jiu Jitsu, Willian Cabral, que vem da sede da NineNine em Dourados, liderada pelo professor Fernando Waleven, e é considerado um dos melhores atletas da arte suave no Estado. Willian também treina MMA com o professor Fábio Diniz e segue invicto, tem em seu cartel uma luta amadora e uma profissional. A sua categoria é dos leves até 70 kg.

O professor da NineNine Oshiro, Fábio Diniz, está confiante na vitória dos competidores: “Os dois vem treinando muito para sair com a vitória, as duas academias, a sede e a Oshiro, juntaram forças para preparar os atletas. Estamos treinando muito a parte em pé e todos os outros fundamentos do combate. Contamos com uma equipe profissional de MMA muito competente. Os treinos voltados para a competição são duros e desgastantes”.

O professor finaliza ressaltando a dificuldade que os atletas enfrentam: “A maior dificuldade para ambos é a falta de patrocínio das empresas. Os dois têm gastos com alimentação e suplementos para a dieta rigorosa que fazem antes da luta, além das despesas com a viagem até o evento”.