Bonito é um dos destinos brasileiros em alta para visitas no próximo ano

As belezas naturais que a região de Bonito proporciona continuam em alta, destacando-se entre os cinco destinos brasileiros considerados tendência para 2017, de acordo com o Top 10 da premiação Travelers Choice Destinos em Alta – América do Sul, do site Trip Advisor. A lista também aponta outros destino brasileiros, como Jericoacoara (CE), Arraial do Cabo (RJ), Cabo Frio (RJ) e Angra dos Reis (RJ).

Conforme o Observatório do Turismo e Eventos de Bonito, 192.983 turistas visitaram Bonito, de janeiro a novembro de 2016. No mesmo período de 2015, o número era de 183.896 visitantes. Os dados foram divulgados neste mês pelo Bonito Convention & Visitors Bureau, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bonito e a Fecomércio-MS.

Reconhecido internacionalmente como um dos destinos mais belos para os amantes do ecoturismo e turismo de aventura, Bonito se destaca pelas paisagens naturais consideradas exuberantes. Um dos pontos mais visitados é a Gruta do Lago Azul, localizada em uma área de preservação ambiental. Mas há outros atrativos, como os mergulhos em rios de águas transparentes, cachoeiras, grutas e cavernas.

A cidade também faz parte do complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Inclusive, outro atrativo passou a integrar o roteiro turístico de quem vai a Bonito, denominado “Cachoeiras da Serra da Bodoquena”. Localizado na cidade de Bodoquena (MS), distante 75km de Bonito, o local apresenta estrutura adequada para os turista, com restaurante, áreas de lazer, entre outros. As trilhas e cachoeiras para banho estão entre os destaques do atrativo.

BONITO

O Bonito Convention & Visitors Bureau é uma estrutura de promoção e marketing do município de Bonitoe região, autônoma e de iniciativa privada, com o objetivo de gerar negócios por meio da captação de eventos. Oferece serviços de apoio da candidatura de eventos, organização, marketing e relações públicas.

O núcleo habitacional que se transformaria na sede do município de Bonito, iniciou-se em terras da Fazenda Rincão Bonito, que possuía uma área de 10 léguas e meia e foi adquirida do Sr. Euzébio pelo Capitão Luiz da Costa Leite Falcão, que aí se aportara em 1869, e é considerado o desbravador de Bonito, tendo sido também seu primeiro escrivão e tabelião. A Lei Estadual nº 693, de 11 de novembro de 1915, cria inicialmente o Distrito de Paz de Bonito, com área desmembrada do Município de Miranda e a este subordinado administrativamente.