Bonito e Jardim representam MS no Mapa do Turismo Sustentável

Challenging Your Dreams Quatro iniciativas de Mato Grosso do Sul foram contempladas desde 2012 com o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, que reconhece boas práticas relacionadas ao tema no setor.

Por dois anos consecutivos, o Recanto Ecológico Rio da Prata se destacou na premiação, primeiro como vencedor na categoria Meio Ambiente, em 2012, e depois com o segundo lugar na categoria Parceiros do Trade, em 2013.

No ano passado, foi a vez da Casa de Vidro ser reconhecida por suas práticas inovadoras de reciclagem dos vidros. Também em 2015, o Instituto Mamede, de Campo Grande, foi premiado com o segundo lugar por seu projeto de cicloturismo socioambiental e bike birding.

Os projetos que representam o estado foram incluídos no Mapa do Turismo Sustentável, lançado na terça-feira (9), na Casa Brasil, durante as Olimpíadas.

“Esperamos que o mapa sirva de inspiração para que agências, hotéis e outros segmentos do setor também implementem iniciativas de sustentabilidade. Certamente essa será uma ação que irá impactar no surgimento de novos projetos de sucesso”, comentou a coordenadora-geral de Sustentabilidade do Ministério do Turismo, Isabel Barnasque.

A plataforma digital é resultado de uma parceria entre o Ministério do Turismo e a Braztoa e traz informações em inglês, espanhol e português sobre as 56 iniciativas premiadas desde 2012.