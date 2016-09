Bombeiros de Barretos tentam descontaminar frigorífico onde trabalhador morreu

Homens do Corpo de Bombeiros continuavam trabalhando na tarde desta quinta-feira para descontaminar uma sala da empresa Minerva S/A, em Barretos, no interior paulista, onde um vazamento de amônia, no fim da manhã de quarta-feira, causou a morte de uma pessoa e provocou mal estar em outros 30 empregados.

Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), os técnicos aguardavam a conclusão do trabalho dos bombeiros para entrar no local. Há suspeita de que o vazamento teria começado por volta das 11 do dia 31 na sala de conservas, mas só após a descontaminação será possível averiguar essa hipótese.

Ontem pela manhã foi feita a perícia técnica no local. O laudo sobre as causas deve ficar pronto em 30 dias, conforme informou o delegado Antônio Alício Simões Júnior, do 1º Distrito Policial de Barretos.

Segundo ele, foi instaurado inquérito por homicídio culposo em razão da morte do funcionário do frigorífico, Clademilson Aparecido Leal, de 42 anos, e o caso encaminhando à Delegacia Regional do Trabalho.

A vítima morreu a caminho da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, para onde foi levada a maioria das vítimas socorridas com sintomas de intoxicação. Dos 21 atendimentos ocorridos nessa unidade hospitalar, apenas uma ainda continuava sob observação. As demais nove vítimas passaram pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com a prefeitura, a maioria foi liberada logo após as medicações. A última alta ocorreu por volta das 22h dessa quarta-feira.

A Agência Brasil tentou contato com a assessoria de imprensa do frigorífico, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.